Milan, Calabria è l'unico giocatore in rosa ad aver vinto la Supercoppa Italiana nel 2016

© foto di © DANIELE MASCOLO

Si giocherà domani sera a Riyad la finale di Supercoppa Italiana fra Milan e Inter. I rossoneri torneranno a contendersi il trofeo in Medio Oriente a distanza di sei anni dall'ultima volta, quando nel dicembre 2016 riuscirono a battere la Juventus ai tiri di rigore nella finale di Doha. Nel rosa del Milan guidato da Vincenzo Montella figurava anche Davide Calabria, unico superstite di quella vittoria che però non prese parte alla trasferta in Medio Oriente.

Il Milan in quell'occasione si schierò con Donnarumma in porta, difesa composta da Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio. A centrocampo giocarono Kucka, Locatelli e Bertolacci. In avanti invece Vincenzo Montella optò per un tridente composto da Suso, Bacca e Bonaventura.