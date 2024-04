Milan, che flop nei big match: persi più della metà. E sabato c'è la Juve

vedi letture

Il Milan ha perso 2-1 il derby contro l'Inter. Una sconfitta che rende ufficialmente disastroso l'aprile rossonero che si era aperto con il doppio ko contro la Roma, costato l'eliminazione ai quarti di finale di Europa League. Con i nerazzurri vittoriosi, inoltre, i rossoneri continuano con la loro striscia negativa di derby persi: con quello di ieri siamo arrivati a sei. In più vanno aggiornati i numeri sui big match giocati in questa stagione. Considerando le gare in campionato con Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli e Atalanta e aggiungendovi le sei partite del girone di ferro in Champions più le due con la Roma in Europa e quella con l'Atalanta in Coppa Italia, il bilancio è che su venti partite i rossoneri ne hanno vinte meno della metà. Un vero e proprio flop per il Diavolo e per Stefano Pioli.

BIG MATCH MILAN, 7 vittorie su 20 partite (in grassetto le vittorie)

Roma-Milan 1-2

Inter-Milan 5-1

Milan-Newcastle 0-0

Milan-Lazio 2-0

BVB-Milan 0-0

Milan-Juve 0-1

PSG-Milan 3-0

Napoli-Milan 2-2

Milan-PSG 2-1

Milan-BVB 1-3

Atalanta-Milan 3-2

Newcastle-Milan 1-2

Milan-Atalanta 1-2

Milan-Roma 3-1

Milan-Napoli 1-0

Milan-Atalanta 1-1

Lazio-Milan 0-1

Milan-Roma 0-1

Roma-Milan 2-1

Milan-Inter 1-2