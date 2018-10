Milan, colpo Paquetà: Leo brucia tutti e spende 35 milioni

All-in su Lucas Paquetà. Il Milan ha deciso di anticipare la concorrenza e fiondarsi sul 21enne del Flamengo Lucas Paquetà. Il trequartista brasiliano è costato 35 milioni di euro più bonus e Leonardo ha accelerato i tempi per soffiarlo al Psg. I parigini avevano messo gli occhi sul talento verdeoro ed erano pronti a prelevarlo dal Flamengo a gennaio. Il Milan invece ha messo la freccia e si è mosso con anticipo andandolo a prendere nella giornata di ieri, e facendogli effettuare anche le visite mediche a Rio de Janeiro. Un blitz in piena regola per Leonardo che ha operato in gran segreto con l’agente di Paquetà, incontrato a Casa Milan una settimana fa per pianificare gli ultimi dettagli.

Il classe 1997 può ricoprire diversi ruoli del centrocampo, e il Milan proverà a farlo crescere come mezzala e dare così a Gattuso un’alternativa valida da sfruttare nella seconda parte di stagione. I 35 milioni saranno comunque un peso per il giocatore che dovrà subito dimostrare di ambientarsi e fare la differenza, essendo il giocatore più pagato per un club di serie A prelevato direttamente dal campionato brasiliano. Ma anche lo stesso Leonardo si gioca parecchio perché l’investimento è importante e la proprietà americana non si è tirata indietro quando ha messo a disposizione una cifra così elevata. Il Milan spera di aver trovato il nuovo fenomeno sudamericano, anche perché in passato quando ha pescato dal Brasile con mosse studiate, ha quasi sempre azzeccato il colpo, come testimoniano le storie di Kakà, Pato e Thiago Silva.