Milan con il 4-3-3? La posizione di Loftus-Cheek sarà l'ago della bilancia

La notizia delle ultime ore, in merito alla probabile formazione del Milan per questa sera contro la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, è la possibile titolarità di Yunus Musah in mezzo al campo. L'americano dovrebbe essere preferito a Ismael Bennacer come compagno in mediana di Tijjani Reijnders. L'utilizzo dell'ex Valencia, però, fa riflettere anche su quale schieramento adotterà Stefano Pioli nel corso della gara. La sensazione è che l'ago della bilancia, in questo senso, sarà Ruben Loftus-Cheek: fin dai primi minuti sarà opportuno capire se l'inglese ricoprirà il solito ruolo sulla trequarti, da cerniera tra centrocampo e attacco, oppure se arretrerà al fianco dell'americano e dell'olandese trasformando la linea di centrocampo da due a tre. La notizia di un possibile 4-3-3 è riportata anche da Sky Sport.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it