Milan, Conceiçao punta alla conferma. Secondo SportMediaset dipenderà da due fattori

In merito al futuro della panchina del Milan, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che Sergio Conceiçao vuole tenersi la panchina rossonera, ma tutto dipenderà dai risultati che otterrà il portoghese in questo finale di stagione e dalla scelta del nuovo direttore sportivo (in corsa ci sono Paratici e Tare, ma non sono i soli candidati che sta valutando il Diavolo). Nelle ultime settimane, si parla tanto di Massimiliano Allegri e del suo possibile ritorno sulla panchina milanista: per ora si tratta solo di una suggestione mediatica. Il futuro della panchina del Milan dipenderà dalla scelta dai risultati che otterrà Conceiçao in questo finale di stagione e della scelta del nuovo ds che arriverà entro Pasqua.

Conceiçao e la scelta di accettare la panchina del Milan

Sergio Conceiçao ha partecipato al "Coimbra Football Congress 2025", durante il quale ha rilasciato queste dichiarazioni sulla scelta di accettare l'offerta del Milan: "Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l'obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, in cui non ho tempo per allenarmi e con l'obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo".