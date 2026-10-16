Verso Milan-Frosinone: biglietti in vendita da oggi. Tutte le info

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Il sito del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la gara casalinga di campionato contro il Frosinone del 22 novembre

Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la gara casalinga di campionato contro il Frosinone del prossimo 22 novembre: "Ultimo appuntamento casalingo di novembre per i rossoneri, che domenica 22 alle 18.00 ospiteranno il Frosinone a San Siro. La 12ª giornata di Serie A 2026/27 proporrà il 7° confronto tra le due squadre, con un bilancio che sorride al Milan: 4 vittorie e 2 pareggi nei precedenti in campionato. L'incrocio più recente risale al febbraio 2024, quando i rossoneri si imposero 3-2 allo Stirpe.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Frosinone sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: da venerdì 16 ottobre ore 15.00 fino a domenica 18 ottobre ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 26/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da venerdì 16 ottobre ore 15.00 fino a domenica 18 ottobre ore 23.59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Vendita libera: da lunedì 19 ottobre ore 15.00.

PREZZI E PROMO

Il prezzo per Milan-Frosinone parte da 12€ in fase abbonati. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, con prezzi da 9€.

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si rinnova e apre le sue porte a tutti i tifosi rossoneri con un servizio esclusivo, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi il pre-partita in un'atmosfera unica, usufruendo del servizio di food & beverage incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno scritto la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il prezzo di acquisto è di 60€. Tutti i matchday upgrades possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Frosinone ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

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