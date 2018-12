Milan, Gattuso non vuole fallire la grande occasione

Più che acchiappare l’Inter e tenere a distanza la Lazio, l’obiettivo di Gennaro Gattuso contro il Torino è dimostrare continuità. Perché la classifica può essere anche bella, ma il tecnico rossonero vuole vederla positiva a maggio e non a dicembre: “Terzo posto? Nel calcio può succedere di tutto, ma non guardo all’Inter. Firmerei subito per vedere a fine anno l’Inter terzo e noi al quarto posto, perché l’obiettivo è centrare il piazzamento in Champions League”. Gattuso tiene i piedi ben saldi a terra e prova a isolare i suoi ragazzi dall’entusiasmo che circola in queste ore, ma sa benissimo che oggi con il Torino l’occasione di avvicinare i cugini è troppo ghiotta per essere fallita. Lo scopo è far sapere alla serie A che il Milan non scherza, che la squadra nonostante gli infortuni lotta per un piazzamento in Champions. “Dobbiamo continuare così perché non abbiamo fatto ancora nulla. A livello di mentalità e di gruppo siamo sulla strada giusta, normale che per avvicinarsi alle big servirà crescere molto ma già da ora si respira un'aria nuova, con una società con desiderio di fare cose importanti. Se uniamo tutte queste cose può essere un valore aggiunto". E’ un Gattuso fiducioso, ma allo stesso tempo preoccupato da un Torino che in trasferta quest’anno non ha mai perso, e ha sempre fatto bene. Il Milan ha una grossa chance davanti al proprio pubblico, e vuole giocarsela bene. “Voglio tranquillità, può succedere di tutto nel calcio. Dopo il periodo di soli infortuni ho visto un'aria diversa, degli occhi diversi, ci siamo ricompattati molto di più".