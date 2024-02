Milan, guarda che Rennes: 6-1 dei rossoneri di Francia al Sochaux

È un Rennes in forma strepitosa quello che si avvicina alla sfida dei playoff di Europa League contro il Milan. La squadra di Julien Stephan sommerge il Sochaux negli ottavi di Coupe de France ed è la prima a qualificarsi ai quarti di finale. Primo tempo strepitoso dei bretoni, chiuso in vantaggio per 4-0: a segno Gouiri, Salah e Kalimuendo (doppietta). Nella ripresa arrivano anche il secondo centro personale di Gouiri e la rete di Bourigeaud, mentre i padroni di casa rendono meno amara la sconfitta con il rigore trasformato da Viltard.

Per i rossoneri si tratta della sesta vittoria nel 2024: oltre ai tre passaggi del turno in Coppa (uno ai rigori contro il Marsiglia), sono arrivati anche tre successi in Ligue 1, contro Nizza, Lione e Montpellier.