Milan, hai visto Zirkzee? Un gol e un assist contro la Roma

Un'altra importante e positiva prova per Joshua Zirkzee, attaccante moderno classe 2001 che piace e non poco al club rossonero e autore sin qui una stagione incredibile con il Bologna di Thiago Motta attualmente 4^ in classifica e a soli due punti dalla Juventus. Nella vittoria di ieri sera a Roma 3-1 contro i giallorossi, Zirkzee è stato ancora protagonista della partita con un gol e un assist per Saelemaekers, salvo poi uscire dal campo per quello che, secondo Dazn dovrebbe trattarsi di un risentimento muscolare al flessore.