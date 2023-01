Milan, il 2023 inizia con la trasferta di Salerno: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2023 del Milan comincia con la trasferta di Salerno contro la Salernitana, valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A: il calcio d'inzio è fissato per le 12:30 allo stadio "Arechi".

Arbitrerà il match Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e De Meo e dal quarto uomo Pezzuto; al VAR ci sarà Mariani, AVAR Manganiello.

Salernitana-Milan sarà visibile in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), in streaming su DAZN, Sky Go, NOWTV e in live testuale su MilanNews.it.