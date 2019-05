Milan, il Corriere dello Sport: "I numeri dicono Ringhio"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’accento sul lavoro svolto da Gattuso, il quale, oltre alla qualificazione in Champions, si gioca anche la conferma sulla panchina rossonera. Il Milan, all’ultima giornata, è in lotta per il terzo-quarto posto: non accadeva da 6 anni, ovvero dalla stagione 2012-2013, quando la squadra allora allenata da Allegri chiuse il campionato a quota 72. A proposito di punti, il miglior risultato ottenuto nelle ultime annate è quello dello scorso torneo (64): in quello attuale Rino ha già fatto meglio.