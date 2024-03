Milan in America: avversari, date e luoghi della tournée estiva rossonera

Di seguito i dettagli delle tre amichevoli che AC Milan giocherà negli Stati Uniti:

1. Sabato 27 luglio 2024 – contro il Manchester City FC a New York City, NY

La partita si svolgerà nell'iconico Yankee Stadium, la casa dei New York Yankees, e vedrà i rossoneri sfidare il Manchester City. La speciale partita sottolineerà la partnership del Club con i New York Yankees, che ha unito due dei brand sportivi più iconici al mondo. Una partnership strategica che risulta da una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan.

2. Mercoledì 31 luglio 2024 – contro il Real Madrid CF a Chicago, IL

AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991.

3. Martedì 6 agosto 2024 – contro il FC Barcellona a Baltimora, MD

L'ultima partita del torneo vedrà il Milan affrontare il Barcellona al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un'area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Milan Academy Virginia.

Il nuovo tour estivo consentirà alla Prima Squadra Maschile di prepararsi per la stagione calcistica 2024/25 in strutture all'avanguardia e offrirà un'ulteriore opportunità di continuare il percorso di crescita del Club al di fuori del campo e di rafforzare la percezione positiva del marchio AC Milan a livello internazionale.

Ulteriori dettagli sui piani del Club per il pre-season tour in USA saranno annunciati nei prossimi mesi.