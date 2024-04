Milan... in rosso: otto espulsioni in Serie A, nessuno come i rossoneri

vedi letture

Il derby contro l'Inter che il Milan ha perso esattamente come i cinque precedentemente giocati, si è concluso con i nervi tesissimi tra le due squadre, soprattutto per i giocatori del Diavolo, nervosi per il risultato che stava maturando in quel di San Siro. Il risultato sono state due espulsioni dirette a giocatori del Diavolo: la prima a Theo per una rissa con Dumfries (anche lui espulso, primo rosso stagionale per l'Inter), la seconda a Calabria che ha colpito con una gomitata al volto Frattesi a gioco fermo.

Con queste due espulsioni il Milan sale al comando della classifica dei cartellini rossi in Serie A, una graduatoria poco onorevole. In totale, in questa stagione, sono stati otto i rossi per i giocatori di Pioli. Di seguito la classifica:

Milan 8

Napoli, Udinese, Verona, Lecce, Lazio 5

Cagliari, Monza 4

Sassuolo, Genoa 3

Frosinone, Juventus, Roma, Salernitana 2

Atalanta, Torino, Bologna, Inter 1

Fiorentina, Empoli 0