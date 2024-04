Milan indifeso a Torino: out Calabria, Theo e Tomori. Le soluzioni

Il Milan si presenterà a Torino per giocare contro la Juventus senza mezza difesa. Non che sia una novità in questa stagione, dal momento che gli infortuni spesso hanno costretto il reparto difensivo ai minimi termini, ma è comunque un problema che non si presentava da almeno un paio di mesi. Agli infortuni di Kalulu e di Kjaer, il cui recupero è da valutare eventualmente nei prossimi giorni, si aggiungono le pesanti squalifiche, e anche molto ingenue, di Fikayo Tomori, Theo Hernandez e Davide Calabria. Altre eredità sconvenienti del derby giocato lunedì sera.

E così il Milan si presenterà all'Allianz Stadium con le scelte obbligate in una partita che serve a confermare il secondo posto ma soprattutto a evitare il possibile baratro in caso di nuova sconfitta. In questo senso Pioli ha due vie davanti a sè. Per quanto riguarda i difensori centrali in campo andranno con ogni probabilità Matteo Gabbia e Malick Thiaw. In attesa di saperne di più su Kjaer, ci sarà Caldara ma anche, probabilmente, il primavera Simic. Sulle fasce invece giocherà quasi certamente Florenzi: a destra se verrà scelto Terracciano per l'out di sinistra, sulla parte opposta se verrà arretrato Musah.