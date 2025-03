Milan-Inter, al via la vendita libera per la Semifinale d'andata di Coppa Italia

I biglietti per Milan-Inter, Semifinale di andata di Coppa Italia prevista per mercoledì 2 aprile alle ore 21:00, sono attualmente disponibili per la vendita libera. Lo comunica il club rossonero, con un reminder social per tutti i i tifosi che vorranno prendere parte al derby di Coppa del mese prossimo. Il prezzo minimo è di 44€ per il terzo anello blu, passando per i 69€ del secondo arancio laterale, i 99€ del primo rosso laterale e via discorrendo. Seguendo il link in calce all'articolo sarà possibile consultare tutto il listino prezzi.