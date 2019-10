Milan-Inter, oggi ultimo incontro con la commissione stadio

Come riporta Tuttosport, oggi pomeriggio a Palazzo Marino si svolgerà l’ultima riunione della commissione consiliare dedicata allo stadio. Interverranno i dirigenti di Milan e Inter che seguono il dossier, i quali dovranno rispondere alle domande formulate dai consiglieri nelle riunioni precedenti. Sarà un incontro significativo - spiega Tuttosport - in vista del voto sulla pubblica utilità che si terrà in consiglio prima della fine di ottobre.