Milan, la Champions ha portato in dote circa 120 milioni

La Champions League è finita male in semifinale contro l'Inter ma il percorso rossonero, c'è da dirlo, è stato inaspettato ed esaltante. Soprattutto il cammino del Diavolo in Europa ha portato a un ottimo guadagno dal punto di vista economico. Come riporta la Gazzetta dello Sport si tratta di circa 85 milioni di premi Uefa a cui vanno aggiunti circa 35 milioni extra al botteghino: un totale che si avvicina a 120 milioni.