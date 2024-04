MN - Lopetegui visto dalla Spagna: "Gran lavoro con la Roja. Con lui si poteva fare un gran Mondiale"

Nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, il collega José Antonio Espina di AS ci ha tracciato un profilo di Julen Lopetegui, tecnico in pole position per raccogliere dalla prossima stagione l'eredità di Stefano Pioli:

Pesa il flop di Madrid

"l Real Madrid è un club speciale ed era in un momento in cui c'erano dei conflitti, era un momento complicato. Credo che gli sia mancata la gestione dell'ambiente, di conoscere la stampa. Ed è possibile che a Siviglia abbia fatto tesoro di questa esperienza, gestendo meglio questo tipo di situazioni. Può arrivare al Milan in un buon momento”.

Sei molto vicino alle vicende del Siviglia. Come è stato il suo lavoro in Andalusia?

"Al Siviglia non lo voleva nessuno. Quando è arrivata la notizia che Monchi aveva scelto lui ci fu una protesta da parte dei tifosi, nonostante avessero una grande fiducia nei confronti del direttore sportivo. Col tempo ha cambiato le cose".

È finita tuttavia con un esonero due anni dopo la vittoria dell'Europa League

"C'è una grande considerazione a Siviglia perché giusto dopo di lui le cose sono andate peggio. È vero che con Mendilibar è arrivata un'altra Europa League, ma la squadra ne LaLiga è andata male, dopo di lui si sono avvicendati 5 allenatori e le persone tengono maggiore considerazione nei suoi confronti".

Segui anche da vicino la nazionale spagnola, che Lopetegui ha guidato dal 2016 fino a pochi giorni dal Mondiale di Russia

"Nella nazionale spagnola ha fatto un grandissimo lavoro, finito all’improvviso perché è uscita fuori la notizia che sarebbe andato al Real Madrid, che era il suo sogno. Notizia uscita giusto prima del Mondiale, cosa che non è stata gradita in Federazione. Però lui è stato due anni senza perdere una partita e se la Spagna avesse avuto lui ai Mondiali sono certo che la nazionale avrebbe fatto un grande torneo, andando più lontano degli ottavi di finale che invece ha raggiunto. Lopetegui non voleva che quella notizia uscisse, invece il Real l’ha tirata fuori ed è successo quello che è successo“.