Milan, la probabile formazione: confermato l'undici delle ultime uscite

In vista della partita delle 18 contro il Sassuolo, Pioli si affiderà all'undici che ha vinto e convinto nelle ultime due partite: difesa con Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, centrocampo col duo Tonali-Kessie, trequarti con Saelemaekers a destra, Leao a sinistra e Krunic al centro alle spalle di Giroud, in vantaggio su Rebic. Panchina per Ibrahimovic e Bennacer.