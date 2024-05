Fondazione Milan lancia la campagna "Your Own Path" in occasione di Milan-Genoa

Milano, 3 maggio 2024 – In occasione di Milan-Genoa, in programma domenica 5 maggio 2024 e valida per la 35° giornata di Serie A, Fondazione Milan lancia “Your Own Path”, campagna 5x1000 che chiama a raccolta l’intera famiglia rossonera per sostenere le progettualità sviluppate in Italia e in tutto il mondo dalla charity rossonera, indicando il codice fiscale 97340600150 nello spazio apposito della dichiarazione dei redditi, con l’obiettivo di aiutare migliaia di giovani a ricercare il proprio talento e la propria strada, sul campo da gioco come nella vita.



La campagna rivoluziona l’approccio comunicativo di Fondazione Milan, adottando un linguaggio digitale innovativo che, attraverso un’esplosione di colori, animazioni e illustrazioni coinvolgenti, invita l’intera comunità milanista a unirsi nella sua diversità, celebrando l’unicità di ogni individuo e la forza del lavoro di squadra per poter essere protagonisti del cambiamento e raggiungere insieme obiettivi comuni di solidarietà e inclusione.



“Your Own Path” sarà protagonista a San Siro già nel prepartita di Milan-Genoa, quando 40 volontari indosseranno una speciale maglia riportante il claim della campagna e il codice fiscale a cui destinare il proprio 5x1000 per poter sostenere i programmi di Fondazione Milan, distribuendo a tutti i tifosi delle card dedicate, che saranno presenti anche nelle aree hospitality dello stadio. Prima del fischio d’inizio, giovani calciatori e calciatrici delle Academy rossonere faranno un giro di campo mostrando al pubblico sugli spalti due striscioni con i riferimenti della campagna, che sarà presente anche sui LED a bordocampo e sul maxischermo dello stadio, dove sarà riprodotto lo spot 5x1000 ufficiale di Fondazione Milan. L’attenzione alla campagna proseguirà nelle due sfide contro Cagliari e Salernitana, a chiusura della stagione sportiva: l’identità visual di “Your Own Path” personalizzerà infatti i biglietti emessi per accedere allo stadio in occasione delle ultime tre partite casalinghe.



Le donazioni del 5x1000 saranno destinate a sostegno dei programmi Sport for All e Sport for Change di Fondazione Milan, che utilizzano lo sport come strumento di inclusione e riscatto sociale per giovani con disabilità o provenienti da contesti sociali svantaggiati. Nella stagione corrente, per esempio, il programma Sport for All ha supportato la realizzazione di progetti a Milano, Reggio Emilia e Messina per la promozione dello sport integrato e di una cultura di inclusività. Ha raggiunto invece ben cinque continenti – Africa, Asia, Europa, Nord America e Sud America – il programma Sport for Change, che si serve del calcio come strumento di inclusione sociale favorendo la realizzazione di percorsi formativi e sportivi, di reinserimento ed empowerment femminile, come anche della creazione di ambienti protetti in cui giocare e crescere al sicuro da contesti violenti o complicati.



In oltre vent’anni di attività, grazie ai tantissimi donatori e al contributo dei professionisti della famiglia rossonera, Fondazione Milan ha realizzato circa 250 progetti in Italia e in altri 23 paesi in tutto il mondo, destinando più di 12 milioni di euro a progetti sociali, generando un impatto sulla vita di oltre 100.000 giovani.