Milan, spunta un nuovo nome in difesa. La Gazzetta: "Suggestione Kim"

vedi letture

Come da prassi, in queste prime fasi di calciomercato, sono tanti i nomi e le indiscrezioni che vengono riportate ogni giorno su obiettivi - o presunti tali - delle squadre per rinforzarsi. Oggi il Milan è una delle squadre più attive in questo senso: dopo aver cambiato allenatore e aver ingaggiato ancor prima un direttore sportivo, ora i rossoneri sono molto coinvolti sia nella gestione degli affari per quanto riguarda il mercato in uscita, sia per l'individuazione degli obiettivi per quello in entrata.

Oggi la Gazzetta dello Sport parla della difesa, un reparto che con Allegri sarà molto stimolato e deve essere migliorato, e avanza un nome nuovo, quello di Kim Minjae, ex calciatore del Napoli oggi in Germania. Scrive la rosea questa mattina: "Diavolo, prima la difesa. Suggestione Kim. Il Bayern lo molla, lui vuole l'Italia". Nel sottotitolo si legge: "Tra entrate e uscite, reparto rivoluzionato: il sudcoreano può diventare un'opzione". Si cerca un nome anche per la fascia sinistra, come erede di Theo: "Cambiaso e Udogie i preferisti sulle fasce". Gli ostacoli dell'operazione Kim: il Bayern non aprirà al prestito e chiederà almeno 30 milioni per non fare minusvalenza.