A centrocampo si cambia, il CorSport: "Countdown Modric e un altro Reijnders"

vedi letture

Anche quest'anno, come successo nelle scorse estati, il Milan rivoluziona il suo centrocampo. Il domino parte dalla cessione del giocatore che attualmente è il più importante del reparto e probabilmente anche dell'intera rosa: Tijjani Reijnders sarà un nuovo calciatore del Manchester City, manca davvero solamente l'ufficialità. Questo comporterà degli interventi decisi sul mercato, non solo per sostituire l'olandese ma anche per far vedere ai tifosi - non entusiasti per la partenza del 14 - che l'ambizione c'è.

Oggi dunque il Corriere dello Sport ragiona sui movimenti a centrocampo del Milan. C'è già in programma un colpo in entrata, più per l'esperienza dello spogliatoio, e poi se ne farà sicuramente almeno un altro. Scrive il quotidiano: "Countdown Modric e un altro Reijnders". Nell'occhiello ci sono le uscite sotto la lente di ingrandimento: "Domenica le visite mediche dell'olandese al City. Verso l'uscita anche Theo e Maignan: Allegri vorrebbe tenere Mike". Nel sottotitolo gli aggiornamenti su Modric: "Il Milan lima i dettagli finali per Luka e cerca un giovane già pronto per le big, proprio come Tijjani due anni fa". Si ragiona anche su un colpo sicuro: "Rabiot e Xhaka sono due garanzie".