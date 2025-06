Solo due quotidiani sportivi parlano del Milan in prima pagina: i titoli

Nella mattinata della partita dell'Italia di questa sera in casa della Norvegia, per la prima sfida verso la qualificazione al Mondiale 2026, e nella mattinata in cui si parla di quello che sarà il nuovo allenatore dell'Inter con ogni probabilità, Christian Chivu, trova poco spazio il Milan nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Gli unici due giornali che citano la squadra rossonera in apertura sono le edizioni odierne di Tuttosport, che parla dei calciatori in uscita, e del QS, che invece guarda al mercato in entrata.

Scrive Tuttosport questa mattina sui rossoneri: "Leao, assalto Bayern. Il Milan: '100 milioni'. Maignan vuole andarsene". Dopo che si è ormai concluso il trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City, altri calciatori rossoneri sono sul piede di partenza, con il portiere e capitano che avrebbe chiesto di essere ceduto al Chelsea.

Il QS, sempre in taglio destro in basso, parla invece degli obiettivi del Milan per rinforzare la squadra, specialmente a centrocampo. Nel titolo vengono fatti tre nomi: "Obiettivi al Max in mediana: Rabiot, Ricci, Guendouzi".