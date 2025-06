Occhi del Bayern su Leao, Tuttosport: "All'assalto. Il Milan vuole solo soldi"

Anche Rafael Leao rientra nei discorsi del mercato in uscita. Non è, in realtà, una grossa novità: sin da quando il club rossonero ha vinto lo Scudetto, ogni sessione di calciomercato vede il portoghese accostato a squadre diverse che sarebbero pronte a investire sul numero 10 del Diavolo ma che poi non concretizzano le loro idee in proposte effettive. Anche quest'anno il mercato parte con Leao sulla lista di un top club del calcio europeo come il Bayern Monaco.

A parlare della situazione, quest'oggi, è Tuttosport che titola così: "Il Bayern all'assalto di Leao. Dopo Reijnders al Manchester City, c'è un interesse per un altro campione". Nel sottotitolo c'è l'aggiunta della situazione economica attuale: "I tedeschi offrono 60 milioni più conguaglio. Il Milan vuole solo soldi e non meno di 100 milioni". La contropartita tecnica sarebbe ancora da individuare ma sembrerebbe vana viste le intenzioni del club rossonero. Sul giocatore c'è sempre l'interesse di club sauditi e dell'Arsenal. Dal canto suo Max Allegri ha chiesto la permanenza di Leao.