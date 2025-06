Tre obiettivi in mediana per il Milan, il QS: "Rabiot, Guendouzi e Ricci"

Con la partenza di Tijjani Reijnders, che aspetta solo di essere ufficializzato dal Manchester City dopo le visite mediche che saranno sostenute nella giornata di domenica, il Milan dovrà intervenire con decisione a centrocampo per rinforzare un reparto a cui, logicamente, non basterà il solo arrivo dell'esperto ma comunque "grande" Luka Modric per mettere le cose a posto. Serviranno almeno uno o due altri colpi per rendere competitivo il centrocampo anche sotto la guida di Allegri.

Questa mattina il QS rende conto di tre obiettivi sul tavolo rossonero, tutti già citati in passato e su cui il club potrebbe decidere di affondare il colpo. Si legge nel titolo: "Milan, obiettivi top in mediana: Rabiot, Guendouzi e Ricci". Il primo è un pupillo di Max Allegri e con il Marsiglia va in scadenza l'anno prossimo. Il secondo vorrebbe giocare l'Europa, il terzo è nel mirino del Diavolo da tempo. Ci sarebbero anche altri nomi che sono più nelle retrovie: da Nicolussi Caviglia a Onyedika passando per Rovella.