Le ultime sul mercato rossonero, la Gazzetta: "Pellegrino-Boca. Jovic in Messico?"

Non solo nomi di grido come quello di Reijnders oppure quelli di Theo e Maignan: il calciomercato del Milan in uscita si comporrà anche di quei molti giocatori che sono considerati degli esuberi all'interno della rosa rossonera. Alcuni verranno ceduti e altri invece potrebbero liberarsi a zero. Questi due casi sono ben rappresentati dagli ultimi aggiornamenti in merito alle situazioni di Marco Pellegrino, centrale che ha giocato in prestito all'Huracan in Argentina in questa stagione, e Luka Jovic, che potrebbe non essere rinnovato e dunque liberarsi a zero.

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta alcune novità su entrambe queste situazioni. Titola la rosea: "Pellegrino-Boca, al Milan 4 milioni. Jovic in Messico?". Il Boca Juniors vuole a tutti i costi Pellegrino e ha messo sul piatto un'offerta da 4 milioni di euro. Dall'Argentina arrivano rassicurazioni sul fatto che l'affare sarà concluso a breve. Non scatterà invece l'opzione automatica di rinnovo per un anno di Jovic: c'è tempo fino al 20 giugno per attivarla. Sul serbo intanto si muove il Cruz Azul, dal Messico, che offre un contratto da 5 milioni a stagione.