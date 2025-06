Tuttosport: "Maignan: il Chelsea offre 15 milioni, ma il Milan ne pretende il doppio"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Maignan: il Chelsea offre 15 milioni, ma il Milan ne pretende il doppio". Gli inglesi vogliono portare a Londra il portiere francese che ha il contratto in scadenza con il Diavolo tra un anno, ma al momento c'è distanza tra le valutazioni dei due club: i Blues non hanno infatti intenzione di mettere sul piatto più di 15 milioni di euro, mentre i rossoneri ne chiedono almeno 30, altrimenti non inizierano nemmeno le discussioni.

Ad oggi, in via Aldo Rossi, non è comunque ancora arrivata un'offerta ufficiale del Chelsea per Maignan, che è in scadenza tra un anno e da mesi ormai le trattative per il prolungamento con il Milan si sono fermate. Il club inglese vorrebbe mettere a disposizione di Maresca il capitano rossonero per il Mondiale per Club, quindi il tempo stringe perchè ci sono appena cinque giorni per poter cercare di finalizzare il tutto.