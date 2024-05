Il Milan si è informato su De Zerbi nell'ultima settimana: nodo clausola

La caccia all'allenatore del Milan è già una telenovela. Il nome di Julen Lopetegui, dopo essere stato a tanto così dal diventare il nuovo tecnico del Diavolo, ora è in caduta libera a motivo dell'accoglienza molto negativa della piazza rossonera di fronte all'indiscrezione di una settimana fa sull'allenatore basco. Per questo la dirigenza del Diavolo è tornata sugli altri profili che aveva inserito nella sua short list e ha approfondito le questioni con alcune new entry. Una dei queste è Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, per il quale il club di via Aldo Rossi ha chiesto informazioni nel corso dell'ultima settimana, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport.

De Zerbi è un ex prodotto del settore giovanile rossonero e rispecchia i canoni dell'identikit ricercato dal club: giovane e con un'idea di calcio innovativa e propositiva, abile nel saper valorizzare i talenti emergenti e con una discreta (anche se non buonissima) esperienza in campo internazionale. Il nodo principale riguarda la clausola rescissoria che lo lega al Brighton: per liberarlo servono 15 milioni e conoscendo le politiche del club britannico è difficile ipotizzare sconti. Solo un esonero potrebbe facilitare le cose.