Milan, Leao non ha mai segnato così tanto: la statistica verso la gara contro il Torino

Torino-Milan, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2025/26, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino, domani sera, lunedì 8 dicembre alle ore 20:45. Il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A, tanti successi quanti nei precedenti 25 incroci interni contro questa avversaria (17N, 5P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato quattro vittorie di fila contro i rossoneri in casa nel torneo risale al 1949.

Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol: cinque; l'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20), mentre le successive due medie sono le più basse registrate finora.