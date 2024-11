Milan, lieve lesione la polpaccio per Gabbia: tornerà contro la Juventus dopo la sosta

Nella lista degli assenti nel Milan per la sfida di domani sul campo del Cagliari c'è anche Matteo Gabbia, il cui infortunio muscolare rimediato in Champions League contro il Club Brugge è un po' più serio del previsto: come riporta stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, si tratta di una lieve lesione al polpaccio, quindi tornerà a disposizione solo dopo la sosta, nel big match contro la Juventus del 23 novembre a San Siro.

Come anticipato nei giorni scorsi da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), prosegue bene e senza intoppi il recupero del difensore del Milan dal problema al soleo del polpaccio rimediato in occasione della scorsa partita di Champions League contro il Club Brugge. Il giocatore sta sempre meglio, ma nessuno vuole correre rischi. Per questo continuerà a lavorare in via personalizzata anche nel corso delle prossime sedute e durante la sosta per le nazionali. Sul calendario c’è cerchiata la partita con la Juventus del prossimo 23 novembre.