MN - Gabbia non forzerà il rientro per Cagliari: punta ad essere al top contro la Juventus

Assente nella storica notte del Bernabeu, con ogni probabilità Matteo Gabbia salterà anche la trasferta di campionato in programma a Cagliari sabato pomeriggio.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, prosegue bene e senza intoppi il recupero del difensore del Milan dal problema al soleo del polpaccio rimediato in occasione della scorsa partita di Champions League contro il Club Bruges. Il giocatore sta sempre meglio, ma nessuno vuole correre rischi. Per questo continuerà a lavorare in via personalizzata anche nel corso delle prossime sedute e durante la sosta per le nazionali. Sul calendario c’è cerchiata la partita con la Juventus del prossimo 23 novembre.

di Pietro Mazzara