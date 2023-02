Milan, lunga lista di diffidati: in cinque a rischio con l'Atalanta

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Lunga lista di diffidati per il Milan che questa sera, tra poco più di un'ora, affronterà l'Atalanta a San Siro in una gara importantissima per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Sono 5 i giocatori rossoneri che rischiano la squalifica con un cartellino giallo: Leao, Giroud, Kjaer, Rebic e Krunic. Diffidato ci sarebbe anche il capitano Davide Calabria che però è indisponibile per infortunio.