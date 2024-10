Milan-Napoli, Marianella: "Secondo me Fonseca fa bene a credere allo Scudetto"

Massimo Marianella, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto così in vista della gara dei rossoneri contro il Napoli.

"Il Milan avrà una partita pesante contro il Napoli, un big match e un esame per tutti e due, anche per il Napoli. I rossoneri hanno comunque una partita da recuperare, comunque sono lì. Secondo me fa bene Fonseca a credere nello Scudetto".