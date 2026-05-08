Milan-Nkunku, il francese in uscita: ieri l'incontro con l'agente

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Nei giorni scorsi Pini Zahavi ha effettuato la missione italiana che era stata preannunciata nelle scorse settimane, con il super agente che sta cercando, tra le altre cose, il progetto adatto per il futuro prossimo di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco è in scadenza di contratto e sta valutando tutte le proposte a disposizione.

Il numero 9 del Barcellona non ha però il gradimento di tutti all'interno del Milan: apprende la redazione di MilanNews.it che per Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del Club, l'ex Bayern non sarebbe funzionale al progetto vista l'età avanzata. Lewandowski compirà 38 anni ad agosto e chiede uno stipendio importante, visto che si libererà a parametro zero. (LEGGI QUI)