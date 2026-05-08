Modric, le ultime da Milanello: ecco come sta il croato

Modric, le ultime da Milanello: ecco come sta il croato MilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi

Altra giornata di lavoro a Milanello in vista dell'importante sfida di domenica sera a San Siro contro l'Atalanta. Apprende la redazione di MilanNews.it che David Odogu è tornato ieri a lavorare in gruppo dopo aver saltato la partita di Reggio Emilia col Sassuolo per un affaticamento all'adduttore. Luka Modric ha invece continuato il suo lavoro personalizzato in palestra. Ad assistere al lavoro della squadra c'era, come sempre il Direttore Sportivo Igli Tare. Anche oggi, così come ieri sarà prevista una sessione di allenamento al mattina.

di Antonello Gioia.