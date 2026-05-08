MN - Verso Milan-Atalanta: domani alle 12 la conferenza stampa di Max Allegri

MN - Verso Milan-Atalanta: domani alle 12 la conferenza stampa di Max AllegriMilanNews.it
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Oggi alle 08:40News
di Enrico Ferrazzi

Domani, giorno di vigilia di Milan-Atalanta, gara valida per la 36^ giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 20.45 a San Siro, Massimiliano Allegri parlerà come di consueto in conferenza stampa a Milanello: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 12. Grazie al live testuale di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli
Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Di Paolo
AVAR: Mariani