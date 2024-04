Milan, nuova rivoluzione? Ogni reparto potrebbe perdere pezzi in estate

Il giorno dopo il derby perso, il sesto consecutivo, che ha consegnato all'Inter il ventesimo scudetto, c'è aria di riflessioni e ragionamenti in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Oltre alla panchina, con Pioli giunto al capolinea, ci saranno dei cambi anche in campo. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che nel corso della sessione estiva di mercato potranno esserci cambi in tutti i reparti: dunque sicuramente ci saranno entrate ma di conseguenza qualcuno dovrà uscire.

Per la rosea, al di là dei tre top player Maignan, Theo e Leao che potrebbero vacillare davanti a offerte irrinunciabili, e oltre a Olivier Giroud che saluterà i rossoneri giunto al termine del suo contratto, anche in centrocampo e in difesa potranno esserci adii importanti. Per quanto riguarda la zona mediana Ismael Bennacer è dato in uscita: l'algerino quest'anno è stato un lontano parente di quello ammirato le scorse stagioni, complice l'infortunio. In difesa nessuno è al sicuro: se Kjaer non rinnoverà con ogni probabilità, tutti potrebbero partire, Tomori incluso, se arrivasse un'offerta.