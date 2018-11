Milan, ok Calhanoglu: pronto per il Betis

In attesa di capire se Higuain prenderà parte alla trasferta di Siviglia, il Milan fa la conta degli infortunati in vista del match con la Juve, in programma domenica sera a San Siro. Non sarebbe male - scrive La Gazzetta dello Sport - se per il weekend fossero pronti anche Calabria e Bonaventura, che ieri hanno lavorato in palestra. Via libera, invece, per Calhanoglu: il turco si è allenato sul campo per prepararsi all’Europa.