Milan, ora Conti vuole accelerare

Tra i giocatori rimasti a Milanello c’è anche Andrea Conti, il quale sta lavorando duramente - seguendo il suo programma personalizzato - per tornare al top della condizione. Come riporta Tuttosport, l’esterno rossonero, che non potrà giocare con la Primavera per via della squalifica, adesso vuole spingere per provare a ritagliarsi qualche spezzone di gara prima di poter tornare a puntare con decisione alla titolarità.