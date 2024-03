Milan, previsto per oggi un allenamento mattutino

MARTEDÌ 26 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI IERI

Ritrovo a Milanello per pranzo - dopo il giorno di riposo concesso per domenica dal Mister - con il gruppo ancora a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le nazionali.

Inizio del lavoro in palestra, dove il gruppo ha svolto l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi, che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche focalizzate prima sul possesso poi sulle conclusioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.