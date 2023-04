Milan, prima volta assoluta per l'arbitro Marcenaro con i rossoneri: il suo bilancio in A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Marcenaro della sezione di Genova è l'arbitro che è stato designato dalla Can A-B per dirigere la sfida di venerdì sera tra Milan ed Empoli. Per il direttore di gara si tratterà della prima volta con il Milan. Per lui in Serie A sarà la dodicesima direzione in carriera in Serie A, categoria in cui è entrato in pianta stabile in questa stagione dopo aver esordito nella scorsa.