Milan, proposto il contest del miglior intervento difensivo tra Kjaer e Romagnoli: le opzioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha proposto un contest in cui mette a confronto due interventi difensivi di Romagnoli e Kjaer: il primo contro la Salernitana e il secondo con la Roma. Il club chiede ai tifosi di scegliere quale sia l'intervento più efficace dei due difensori.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚫 Defensive Play of the Season: Round of 16 🚫<a href="https://twitter.com/simonkjaer1989?ref_src=twsrc%5Etfw">@simonkjaer1989</a>'s header 🆚 Romagnoli’s open-goal clearance<br>Which deserves to go through?<br><br>Il posizionamento di Simon 🆚 il recupero del Capitano<br>Quale merita i Quarti?<a href="https://twitter.com/emirates?ref_src=twsrc%5Etfw">@emirates</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/UecWacBuk7">pic.twitter.com/UecWacBuk7</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1536702496797646849?ref_src=twsrc%5Etfw">June 14, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>