Milan-PSG 2-1, la moviola della Gazzetta: regolare il gol di Giroud. Skriniar graziato due volte

vedi letture

Il PSG ha protestato per il gol del 2-1 di ieri sera di Olivier Giroud, ma, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non c'è nessun fallo di Leao su Hakimi che "riceve un colpo fortuito dalla scivolata ma va a terra in seguito e per aver messo male il piede in appoggio". Skriniar, ammonito al 35' del secondo tempo per un netto fallo su Leao lanciato a rete, è stato graziato due volte precedentemente dall'arbitro: al 20’ su Giroud e al 18’ della ripresa su Loftus-Cheek.