Milan, Romagnoli la colonna che regge la difesa

Romagnoli è la colonna che regge il reparto. La Gazzetta dello Sport in edicola stamane spende parole d’elogio per il difensore rossonero, il quale - si legge - ha imposto la propria personalità e come capitano è stato riconosciuto dagli storici predecessori. Per Baresi, ad esempio, “Romagnoli è un ragazzo attento e concreto, che ha la stima di tutti: compagni, allenatore e società. Le sue qualità erano evidenti fin da subito, è stato giusto dargli la fascia. Imporsi al Milan alla sua età non è facile”.