Milan sopra la media delle squadre di A: i dati strabilianti dei rossoneri

Guardando a numeri, dati e statistiche del Milan in questo inizio di campionato si può notare come i rossoneri siano la squadra più in forma di questa stagione. Confrontando le percentuali dei rossoneri con la media del resto delle squadre del campionato si può notare come i rossoneri abbiano numeri e statistiche sopra la media. Questi i confronti:

MEDIA PUNTI A PARTITA: Serie A (1.36); Milan (2.43)

PERCENTUALE DI VITTORIE: Serie A (36%); Milan (71%)

PERCENTUALE DI SCONFITTE: Serie A (36%); Milan (0%)

GOAL SEGNATI A PARTITA: Serie A (1.58); Milan (2.29)

GOAL CONCESSI A PARTITA: Serie A (1.58); Milan (1.14)