© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta molto dura per il Milan, battuto per 2-5 dal Sassuolo a San Siro nell'incontro valido per la ventesima giornata di Serie A. Per la terza volta di fila i rossoneri hanno subito almeno tre gol in altrettante partite ufficiali, come successo già nel maggio del 1943 e nell'aprile 1956. A riferirlo è Opta.