Milan, terzo ko consecutivo in tutte le competizioni: non succedeva dal settembre 2019

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sconfitta pesante per il Milan, battuto per 2-5 dal Sassuolo a San Siro nell'incontro valido per la ventesima giornata di Serie A. Considerando tutte le competizioni, i rossoneri hanno subito il terzo ko consecutivo dopo quelli subiti contro Inter in Supercoppa Italiana e Lazio sempre in campionato. L'ultima volta accadde nel settembre 2019 con Marco Giampaolo in panchina. A riferirlo è Opta.