L’arrivo di Piatek ha dato una scossa all’attacco rossonero. Anche ieri, così com’era successo con il Cagliari e in trasferta sul campo dell’Atalanta, il Milan ha messo a segno tre gol. Ebbene, la squadra milanista non realizzava almeno tre reti a partita in tre match di fila dal dicembre 2012 in Serie A.