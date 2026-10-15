Milan, riecco Tomori: da esubero alla prima da titolare in stagione

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Tomori avrà oggi una nuova occasione per rilanciarsi e per provare a riconquistare spazio nelle gerarchie di Ruben Amorim

Questa sera contro il Salisburgo ci sarà l'esordio stagionale di Fikayo Tomori, reduce da un'estate piuttosto turbolenta tra esclusione e reintegro in rosa. Il centrale inglese, infatti, sembrava destinato a lasciare Milano per diventare un nuovo calciatore del Fulham negli scorsi giorni, ma le evoluzioni del mercato hanno totalmente cambiato lo scenario.

Rimasto a Milano, Tomori avrà oggi una nuova occasione per rilanciarsi e per provare a riconquistare spazio nelle gerarchie di Ruben Amorim, che per i prossimi mesi avrà gli uomini contati in difesa considerato il brutto infortunio di Matteo Gabbia.