Milan-Torino, il Giornale: "Il derby di Radice"

Gigi Radice se ne è andato alla vigilia di Milan-Torino, la sua partita. Questa sera, le due squadre hanno l’onore di celebrarlo non soltanto con il minuto di silenzio, ma con una prova in linea con quella che era la sua filosofia di calcio. È probabile, però, osserva Tony Damascelli sulle pagine del quotidiano Il Giornale, che questo desiderio resti utopia, perché il cosiddetto nuovo calcio non prevede quel disegno. La partita in memoria di Radice rappresenta, per il Milan, l’occasione ideale per riagganciare il gruppo di pretendenti alla Champions: una eventuale vittoria, infatti, significherebbe mettere ansia all’Inter, staccata di un punto.